Госуслуги Москва: mos.ru — личный кабинет

Столица России — огромный город, жители которого обладают особым статусом.

Такой огромный город, разумеется, требует дополнительных мер для реализации государственной и местной политики в различных сферах жизни граждан.

Помимо известного сайта «Госуслуг», существует сайт mos.ru — сайт московского правительства, в том числе и мэра города.









Сайтом государственных услуг могут воспользоваться жители всей страны, а вот на mos.ru услуги предлагаются исключительно жителям столицы России.

Каждый день здесь публикуют актуальные новости, касающиеся города, и информацию о мероприятиях, проходящих (или планируемых) в российской столице.

А ещё можно пройти процедуру регистрации и получить доступ к услугам, которые предоставляет администрация москвичам.

Периодически каждый житель сталкивается с необходимостью посещения государственных учреждений — оплата ЖКХ, например, многофункциональный центр и дальше по списку.

Сайт mos.ru даёт возможность сэкономить время на бесконечных очередях — ведь множество услуг предоставляется в онлайн-режиме!

Отличительной особенностью веб-сайта является то, что здесь предоставляются услуги исключительно на территории Москвы.

mos ru официальный сайт

mos.ru — официальный сайт мэра Москвы и московского правительства.

Основная задача интернет-портала — создание единой веб-площадки города, где всё можно узнать «в одном окне».

То есть, по сути, это информационный сайт, предлагающий ряд услуг по различным категориям.

Как и в любом другом подобном сервисе, для того, чтобы использовать возможности сайта в полной мере, пользователю необходимо зарегистрироваться.

Личный кабинет даёт доступ ко многим возможностям, например:

оплата штрафов;

передача показаний счётчиков;

оплата ЖКХ;

запись на кружки/секции;

и многие другие услуги.









Давайте разбираться, что к чему, на примере наиболее популярных среди населения услуг. Жителям Москвы больше не нужно сидеть в бесконечных очередях – достаточно включить компьютер или запустить мобильное приложение. Остальное сделает система.

Какие преимущества предоставляет регистрация?

После прохождения процедуры регистрации каждый пользователь ресурсом получает доступ в личный кабинет, где можно:

получать наиболее важные для жителя Москвы государственные услуги (например, запись на приём к врачу);

следить за ходом оказания выбранных услуг;

получать различные уведомления;

сохранять электронные чеки о совершённых платежах.

mos ru личный кабинет

Регистрация в Личном кабинете не отличается от регистрации на других сайтах: требуется заполнить личные данные, придумать хороший пароль и определиться с контрольным вопросом. Заполнение такой формы позволит пользоваться только основными услугами.

Чтобы расширить их спектр, в Личном кабинете нужно указать номер СНИЛС и прийти с паспортом в любой центр «Мои документы». После этого пользователь получит доступ ко всем возможностям, которые предоставляет сайт.

Обратите внимание, что завести Личный кабинет могут не только граждане, но и юридические лица и ИП.

Для них существуют некоторые особенности:

необходимо получить электронную подпись;

на рабочем месте должно стоять требуемое программное обеспечение;

электронная подпись должна быть привязана к личному кабинету;

СНИЛС представителя организации или ИП должен пройти процедуру проверки в ПФР.

Чтобы войти в Личный кабинет, достаточно открыт сайт mos.ru, кликнуть кнопку «Войти» и авторизоваться.

Если появится необходимость, информацию, указанную при регистрации, можно изменить.

Для этого в разделе «Мой профиль», откройте вкладку «Личные данные». Отредактируйте необходимые поля и сохраните изменения.

Обратите внимание, что если у пользователя уже есть личный кабинет на официальном сайте государственных услуг, регистрация на сервисе mos.ru не обязательна — можно просто нажать на кнопку «ГОСУСЛУГИ» и ввести логин и пароль.

А теперь нужно разобраться с популярными функциями, которые предлагает сайт.

Как найти требуемую услугу?

Все сведения о услугах, которые предоставляет сайт госуслуг mos.ru, содержатся в каталоге услуг. Все они разделены по тематическим категориям: здоровье, бизнес, образование и прочие.

Сейчас насчитывается более двух с половиной сотен государственных услуг многие из них доступны для онлайн-предоставления. Такие услуги выделены серым прямоугольником.









Бывает такое, что по ходу проверки документов пользователю всё же потребуется посетить многофункциональный центр. В таком случае в личном кабинете появится соответствующее уведомление как на СберМаркет.ру.

Электронный дневник школьника: доступ для родителей

Благодаря услуге родители (или другие заинтересованные лица) могут:

следить за расписанием уроков;

уведомить классного руководителя о том, что сегодня ребёнок пропустит занятия;

связаться с работниками школы или родителями других учеников;

контролировать успеваемость ребёнка и процесс освоения учебных дисциплин.

Для того, чтобы получить данную услугу, родителю и ребёнку необходимо зарегистрироваться на портале.

Важно, чтобы у представителя и ребёнка были разные личные кабинеты.

После требуется предоставить все данные, указанные при регистрации, в школу классному руководителю.

После того, как информация будет обработана, родитель и ребёнок смогут войти в электронный дневник. Для этого нужно ввести логин и пароль от портала mos.ru.

Родитель (представитель) может передать доступ к дневнику доверенному лицу.

Для этого нужно:

Авторизоваться в Личном кабинете; Кликнуть по ссылке «Добавить доверенных лиц для просмотра дневника»; Нажать на кнопку «Добавить доверенного». Определитесь с видом услуги, к которой будет доступ у доверенного лица; Заполнить информацию о доверенном лице.

Доступ у такого лица появится через сутки после принятия приглашения в Личном кабинете.

Электронный дневник: доступ для ребёнка

Каждый ученик должен иметь свой личный кабинет на портале, чтобы просматривать электронный дневник.

Для регистрации ребёнка нужно заполнить информацию о нём в процессе регистрации.

Затем необходимо передать данные об учение в школу. Когда пройдёт процедура проверки и все данные совпадут, у ребёнка появится доступ к дневнику.

Важно помнить, что все данные должны совпадать. Если у ребёнка не получается войти в сервис, чаще всего, это связано с тем, что недостаёт необходимых данных для этого.

В таком случае свяжитесь с классным руководителем ученика и расскажите о возникшей проблеме.

Оплата штрафов ГИБДД

Сегодня практически в каждой семье есть автомобиль, и оплата штрафов онлайн – вопрос, актуальный для многих людей.

Чтобы посмотреть, числится ли штраф за Вашим транспортным средством, требуется войти в Личный кабинет на сайте mos.ru и пройти путь: Услуги – Личный транспорт – Штрафы ГИБДД – Поиск и оплата штрафов. Заполняем все требуемые поля (Номер удостоверения водителя, свидетельства транспортного средства или номер постановления). Осталось только нажать кнопку «Проверить». Система будет обрабатывать информацию и, если за пользователем числятся штрафы, он их увидит после проверки данных.

Обратите внимание, что за оплату установлена комиссия. Сумма зависит от варианта внесения платежа, информация о комиссии появится, когда способ оплаты будет выбран.









После попытки оплатить штраф он отправится на обработку. Процедура занимает до пяти рабочих дней.

Запись на приём к врачу

Запись на приём к врачу через интернет-портал – это очень удобно. Не нужно тратить время и нервы на ожидание своей очереди в регистратуре, не нужно висеть на телефоне, чтобы дождаться ответа сотрудника регистратуры.

В интернет-регистратуре можно записаться к докторам первичного звена (терапевт, уролог, хирург и т. д.).

Существует ещё и возможность записи к профильным специалистам, но для этого необходимо соблюдение одного из следующих условий:

У пользователя имеется направление от врача первого звена;

Пользователь наблюдается у конкретного врача и закреплён за ним в ЕМИАС.

Процедура записи через интернет совсем не трудная. Нужно только приготовить полис ОМС и войти в Личный кабинет.

Далее:

Открываем раздел «Здоровье, медицина» и выбираем копку «получить услугу». На этом этапе нужно внести номер полиса обязательного медицинского страхования, дату рождения. Кликаем по кнопке «Продолжить». На этом этапе произойдёт автоматическое определение нужной поликлиники. Выбираем врача и талон на удобный день. Нажимаем клавишу «Записаться».

Готово! Не забудьте распечатать талон – врачу обязательно нужно предъявить его в распечатанном виде.

Обратите внимание, что в Личном кабинете может быть не только информация о полисе ОМС пользователя, но и информация о полисах детей.

Вы можете не только записываться к врачам, но и откладывать талоны для детей в детских поликлиниках, к которым они прикреплены.

Также существуют основания, по которым в предоставлении услуги может быть оказано:

Гражданин не прикреплён ни к одному медицинскому учреждению. У гражданина отсутствует полис ОМС.

Поиск работы

Если Вы считаете, что при оказании услуги права были ущемлены (или услуга предоставлена ненадлежащим образом), можно подать жалобу — кликните нужную кнопку.

Сейчас поиск работы в интернете – явление частое. Существует множество сайтов с объявлениями о поиске сотрудника.

Раньше нужно было тратить время на очереди в Центре занятости, но сегодня москвичи могут зайти на сайт mos.ru, чтобы найти работу или связаться со СЗН.

За услугой могут обратиться все категории физических лиц (то есть граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства).

Потребуется заполнить некоторые формы, поэтому заранее следует приготовить паспорт, документ об образовании и трудовую книжку.









Если у пользователя установлена категория инвалидности, нужно подготовить программу реабилитации или абилитации.

В результате оказания услуги предоставляются следующие бумаги:

Направление на работу. За раз можно получить не больше 2 направлений на подходящие вакансии.

Если подходящих вариантов нет, пользователь получит предложение о предоставлении иной услуги в сфере занятости.

Перечень возможных вакансий. Если нет подходящих вариантов, пользователь получит возможные места для трудоустройства, не требующие опыта или предварительной подготовки.

Будьте внимательны при заполнении и отправке документов, поскольку предусматриваются основания для отказа в предоставлении услуг по поиску работы в режиме реального времени:

Пакет предоставленных документов неполный. Предоставленные документы не соответствуют требованиям законодательства. Предоставленные бумаги вызывают сомнения в достоверности (например, информация противоречива или заведомо недостоверна). Документы подало неуполномоченное лицо.

В предоставлении услуги может быть отказано по уже упомянутым основаниям:

Предоставлен неполный комплект бумаг; Документы не соответствуют требованиям российского законодательства; Сведения недостоверны или имеют противоречия; Запрос подан не уполномоченным лицом.

Когда все условия будут соблюдены, можно подать документы повторно.

Социальная карта учащегося

13 услуг на портале mos.ru относятся к сфере образования.

Среди них – оформление социальной карточки учащегося. Чтобы заполнить электронную форму потребуется не больше 15 минут, а выпустят карту за месяц – точнее, за 30 дней.

Школьники, имеющие социальную карту, обладают рядом привилегий:

Льготы на проезд (в том числе на пригородных электричках);

Бесплатное посещение музеев;

Запись на приём к врачу во всех поликлиниках;

Использовать систему «Проход и питание».

Выбираем раздел «Услуги». В направлении «Образование» выбираем соответствующий уровень (среднее общее или среднее специальное/профессиональное). Переходим непосредственно к услуге «Социальная карта учащегося». Заполняем интерактивную форму – указываем паспортные данные, адрес регистрации, полис ОМС и вкладываем фотографию. Получаем социальную карту. Сделать это можно непосредственно в учебном заведении. Требуется ещё и разблокировать карту – обратитесь в ПТА «Московский метрополитен».

Обратите внимание, что за ребёнка, которому ещё нет 14 лет, карту может оформить родитель.

Москвичи от 14 лет могут заниматься оформлением карточки самостоятельно, но законный представитель тоже может это сделать.

Совершеннолетние жители столицы должны оформлять карту исключительно самостоятельно.

Студенты-иностранцы тоже могут оформить такую карту, но им придётся делать это в центрах «Мои документы».

В случае, если карта утеряна, следует обратиться в банк, чтобы её заблокировали. Затем можно подавать заявление о перевыпуске.

Показания счётчиков

Данная услуга даёт возможность передавать показания счётчиков водоснабжения, узнавать о предстоящих поверках счётчика, смотреть архив уже сообщённых показаний.

Обратите внимание, что при самом первом обращении за услугой в электронном формате, требуется передать первичные показания счётчиков в Центре государственных услуг в своём административном округе.

Рекомендуется передавать показания с 15 числа текущего месяца по 3 число следующего. В противном случае они будут учтены только в следующем расчётном периоде.

Какая информация необходима:

код плательщика (он напечатан в правом верхнем углу квитанции, предназначенной для оплаты ЖКХ);

номер квартиры;

показания расхода воды.

Заполнение интерактивной формы вряд ли доставит неудобства – на сайте всё чётко и понятно.

Единый платёжный документ

Оплата коммунальных услуг онлайн — дело обыденное.

За получением единого платёжного документа (ЕПД) может обратиться любое физическое лицо.

Если оплачивать коммунальные услуги Социальной картой москвича, услуга бесплатна. При использовании банковской карты удерживается комиссия в размере 0,8% (банк роли не играет — комиссия едина для всех).

Какую информацию необходимо знать:

код плательщика;

тип документа (за текущий месяц/долговой);

период оплаты.

ЕПД станет доступен в личном кабинете в режиме реального в течении суток. Если есть необходимость, оплатить ЖКХ можно будет сразу. Размер комиссии зависит от варианта оплаты и будет виден при выборе способа.

Запись в кружки и секции

Через сайт можно направить заявление на зачисление в организации, реализующие дополнительные образовательные программы.

Подать такое заявление может любое физическое лицо или законный представитель (опекун или попечитель).

Для заполнения электронной формы заранее приготовьте следующие документы:

паспорт заявителя; документ законного представителя; если будущему посетителю кружка или секции ещё нет 14 лет указывают свидетельство о рождении.

Установлено две категории отказа в предоставлении услуги.

Отказ в зачислении.

Такое бывает в связи с непредоставлением необходимых документов. Либо в организации просто нет мест в данное время.

Отказ в приёме документов.

Здесь список причин более обширный:

при заполнении заявления были допущены ошибки;

заявление было подано лицом, не имеющим на это права;

на момент приёма не были предоставлены какие-то сведения;

отсутствие свободных мест в образовательной организации.

После того, как все замечания будут устранены и документы будут соответствовать всем выдвинутым требованиям, можно подать бумаги повторно.

Служба поддержки пользователей

Если у пользователя появились какие-то вопросы или предложения относительно получения услуг, существует несколько способов связи со службой поддержки:

Приложение для смартфонов

Нельзя не упомянуть и мобильное приложение.

Принято считать, что такие утилиты — урезанная часть сайта, но, на самом деле, приложение очень хорошее и полностью повторяет функционал сайта.

Такое приложение будет удобно тем, кто не всегда может сесть за компьютер, а уж на очереди тем более нет времени.

На данный момент приложение поддерживает функции по работе с государственными услугами в следующих направлениях:

образование («Мой ребёнок в школе», «Электронный дневник», «Результаты ГИА»);

жильё и ЖКУ (отражает сведения о начислениях за коммунальные услуги, даёт возможность вносить информацию о текущих показаниях счётчиков, открывает доступ к единому диспетчерскому центру, к тому же, здесь можно посмотреть информацию об отключениях водоснабжения);

транспорт (оплата штрафов, информация об эвакуации транспортного средства, при необходимости можно проверять лицензию у таксистов на соответствующий вид деятельности);

здоровье и документы (запись к доктору, проверка готовности загранпаспорта, поиск информации об исполнительном производстве в ФССП);

информационный центр (самые свежие и интересные новости города).

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Для пользователей, которые всегда находятся в движении, предусмотрен режим всплывающих уведомлений – это очень удобно, пропадает необходимость ежеминутно проверять статус услуги. В нужный момент просто всплывёт подсказка.

Вопросы и ответы

Зачастую у пользователей возникают различные вопросы или требуется уточнение по какой-нибудь услуге. Для этого на сайте существует раздел «Вопросы и ответы».

Раздел этот довольно обширный и на каждую категорию вопросов найдётся несколько страниц заданных вопросов и подготовленных ответов.

На начальной странице категории сразу же высветятся самые популярные вопросы, которые возникают у посетителей сайта при использовании.

Искать можно двумя путями.

1. Фильтр по вопросам.

Нажав на вкладку выбора темы, перед гостем ресурса появится список тем – здесь однородные вопросы сгруппированы в соответствующие темы.

2. Поиск по ключевым словам.

В поле «я ищу» прописываются ключевые слова, система сама предложит наиболее распространённые вопросы, в которых встречаются такие слова.

Заключение

Mos.ru – сайт, который предоставляет государственные услуги жителям Москвы.

Информационный сайт предоставляет различные категории услуг и, по сути, ресурс является единой интернет-площадкой города.

В разделе «Услуги» можно совершить самые востребованные в современной жизни действия (например, штраф оплатить или записаться к доктору, передать показания счётчиков и так далее).

Такой портал избавляет от необходимости стоять в очередях или висеть на телефоне, ожидая, пока очередной оператор наконец-то освободится.

Для использования возможностей веб-ресурса в полной мере, требуется пройти процедуру регистрации.

Процесс занимает всего несколько минут и требует минимума информации – паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Но следует помнить, что после заполнения этих полей пользователю будет доступен пакет базовых услуг. Посещение центра «Мои документы» значительно расширит их перечень.

Если у пользователя есть кабинет на официальном портале государственных услуг, регистрация не потребуется – достаточно нажать нужную кнопку и ввести логин и пароль.

После регистрации и похода в центр «Мои документы» у посетителя сайта появится ряд преимуществ – не только доступ к широкому спектру возможностей, но и, скажем, возможность отслеживать все операции в личном кабинете пользователя.

До обращения за услугами следует заранее приготовить документы, чаще всего требуются паспорт/свидетельство о рождении, СНИЛС, страховой медицинский полис.

Перечень предоставляемых услуг можно найти в соответствующей вкладке.

Найти требуемую не составит труда – для удобства пользователей все услуги разделены на тематические вкладки.

То есть, электронный дневник можно найти в категории «Образование», а запись на приём к врачу – во вкладке «Здоровье».

Электронный дневник даёт возможность родителям следить за успеваемостью ребёнка в школе, выходить на связь в другими родителями и руководством. Обратите внимание, что и у ребёнка, и у законного представителя должны быть свои личные кабинеты на сайте.

Передать показания счётчиков и оплатить ЖКХ онлайн теперь тоже не составит труда.

Также можно получать ЕПД на сайте и, соответственно, вносить оплату, не выходя из дома. Единственный нюанс здесь – первичная передача показаний должна произойти в МФЦ.

Каждый житель Москвы, используя портал mos.ru, может записать себя (или лицо, которое он представляет) на различные кружки и секции.

Правда, иногда в приёме документов и зачислении отказывают по объективным причинам (например, нет мест или бумаги заполнены неверно).

В случае возникновения каких-либо проблем, пользователь всегда может обратиться в службу поддержки.

Сделать это можно несколькими путями: телефонный звонок, странички портала в популярных социальных сетях, чат в Ватсап, Viber.

Для людей, которые постоянно находятся в движении, разработано хорошее мобильное приложение – так получатель услуг всегда будет в курсе статуса соответствующего обращения.

За пользователем всегда остаётся право обжалования, если вдруг он сочтёт, что услуги предоставлены ненадлежащим образом или не в полном объёме.

В таком случае требуется обратиться в соответствующий департамент, занимающийся вопросом.

На сайте также можно найти самые распространённые вопросы, которые возникают у посетителей – возможно, таким образом Вам не потребуется связываться со службой поддержки. Они тоже сгруппированы в однородные категории для удобства посетителей.

Контактная информация

Официальный сайт: www.mos.ru

Горячая линия:+7 (495) 539-55-55